«Всегда боялась быть матерью-одиночкой»: беременная Саша Черно подала на развод

Звезда проекта «Дом-2» Саша Черно приняла решение развестись со своим супругом Иосифом Оганесяном, роман с которым у нее начался несколько лет назад как раз на скандальной телестройке. В Instagram она сообщила, что привыкнуть жить одной очень сложно, но ей придется это сделать.

«А теперь я ещё и не одна, а с малышом. Всегда боялась быть матерью-одиночкой. Держать рядом с собой я кого-либо не стану. Я сильная, я со всем справлюсь», — заметила девушка, которая станет мамой нынешним летом.

Как сказала Саша Черно, в последние месяцы супруг все время говорил ей про развод. Она прекрасно понимает, что его не все устраивает. По словам звезды телепроекта, Иосиф Оганесян просто не знает, как от нее уйти, чтобы при этом не выглядеть мерзавцем.

Как добавила Саша Черно, она уважает выбор Оганесяна. Держать насильно его около себя она не будет. Как заметила Саша, Оганесян всегда хотел жить сам по себе. И она отпускает его со спокойной совестью.