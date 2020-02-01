«Он в меня влюбился по уши»: 61-летняя Зарубина объявила о помолвке с иностранцем

Ольга Зарубина до сих пор вспоминает тяжелое расставание с Александром Малининым, от которого родила дочь Киру. Певец не верит, что это его наследница, и не участвует в ее жизни. Счастье в личной жизни артистке было обрести сложно.

Буквально месяц назад она пожаловалась, что стала жертвой любовника-афериста. Мужчина представился Георгием Делиевым, звездой «Маски-шоу», но потом выяснилось, что это был совершенно другой человек, который хотел вытянуть с певицы деньги.

Но похоже, что неудачное знакомство не отбило у Зарубиной желание знакомиться с потенциальными женихами в Интернете. В новом интервью она призналась, что не только обрела любовь, но и готовится к свадьбе.

«Он в меня влюбился, как говорится, по уши. Мы познакомились в социальных сетях. Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное — меня любит», — похвасталась артистка.

Имя своего избранника она оставила в тайне, но отметила, что он иностранец. Возлюбленный звезды долгое время жил в России, поэтому языкового барьера между ними не возникло. Более того, он знаком с творчеством певицы.

Отношения пары развиваются очень стремительно. 61-летняя Ольга Владимировна уже получила предложение руки и сердца. «Он мечтает о пышной свадьбе, с фатой и белым платьем», — поделилась она.

По словам знаменитости, возлюбленный осыпает ее комплиментами. Она отметила, что мужчина почти ее ровесник и имеет хороший достаток, пишет издание «Собеседник».

Напомним, что одно время Зарубина жила в США с дочкой. Тогда она была замужем за Владимиром Евдокимовым. В 2008 году мужчина скончался от рака желудка. Не так давно артистка рассказала, что известная провидица Ванга предсказала не только ее ссору с Малининым, но и некоторые другие эпизоды из ее жизни.