«Мама не позволила бы Дане развестись»: Померанцева рассказала о любовнице покойного Перова

Коллега по сцене заявила, что у актера сложились близкие отношения с одной из актрис в театре.

Коллега скончавшегося не так давно сына Раисы Рязановой Ирина Померанцева рассказала о романе, который закрутил актер в своем театре «Содружество актеров Таганки» незадолго до ухода из жизни. Выяснилось, что в прошлом году Данила Перов отметил жемчужную свадьбу со своей супругой. Впрочем, семейная жизнь с женой у него в последние годы жизни трещала по швам.

По словам Померанцевой, жена Данилы Перова никак не связана с театром. В кругу актеров она никогда не появлялась. При этом актриса отметила, что у ее коллеги случился роман с одной из актрис. Причем она даже назвала ее имя. Это Екатерина Африкантова.

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Как отметила Померанцева, Данила Перов не смог бы уйти из семьи ради любовницы. Семейные отношения для него всегда стояли на первом месте.

«Мама не позволила бы Дане развестись. Талантливейший и добрейший человек, он скоропостижно умер дома после спектакля — оторвался тромб», — заметила Ирина Померанцева.

Напомним, что единственный сын Раисы Рязановой ушел из жизни в том же возрасте, что и его отец. Ему был всего 51 год, сообщает портал eg.ru.