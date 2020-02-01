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«Мама не позволила бы Дане развестись»: Померанцева рассказала о любовнице покойного Перова

Коллега по сцене заявила, что у актера сложились близкие отношения с одной из актрис в театре.

«Мама не позволила бы Дане развестись»: Померанцева рассказала о любовнице покойного Перова
У Перова была любовница в театре/https://www.instagram.com/__novosti___zvezd__/

Коллега скончавшегося не так давно сына Раисы Рязановой Ирина Померанцева рассказала о романе, который закрутил актер в своем театре «Содружество актеров Таганки» незадолго до ухода из жизни. Выяснилось, что в прошлом году Данила Перов отметил жемчужную свадьбу со своей супругой. Впрочем, семейная жизнь с женой у него в последние годы жизни трещала по швам.

По словам Померанцевой, жена Данилы Перова никак не связана с театром. В кругу актеров она никогда не появлялась. При этом актриса отметила, что у ее коллеги случился роман с одной из актрис. Причем она даже назвала ее имя. Это Екатерина Африкантова.

Как отметила Померанцева, Данила Перов не смог бы уйти из семьи ради любовницы. Семейные отношения для него всегда стояли на первом месте.

«Мама не позволила бы Дане развестись. Талантливейший и добрейший человек, он скоропостижно умер дома после спектакля — оторвался тромб», — заметила Ирина Померанцева.

Напомним, что единственный сын Раисы Рязановой ушел из жизни в том же возрасте, что и его отец. Ему был всего 51 год, сообщает портал eg.ru.

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Тэги:

Данила ПеровЕкатерина АфрикантоваИрина ПомеранцеваРаиса Рязанова
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«Мама не позволила бы Дане развестись»: Померанцева рассказала о любовнице покойного Перова
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