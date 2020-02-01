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Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной

Вместе с новой пассией Марией Гончар хоккеист весело проводит время с друзьями.

Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной/http://globallookpress.com/

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар. Парочку стали все чаще замечать в компании друзей. Как известно, сейчас хоккеист лишен игровой практики. Он восстанавливается после операции, которая была проведена в Германии. Не исключено, что в этом сезоне спортсмен на льду уже не появится.

Напомним, что впервые в компании Марии Гончар Ивана Телегина засняли незадолго до Нового года. Хоккеист сидел с девушкой за одним столиком на одном из мероприятий. Сразу же поползли слухи, что хоккеист расстался со своей супругой певицей Пелагеей, которая несколько лет назад подарила ему дочь.

Чуть позже Пелагея прервала молчание. Она призналась, что они действительно расстались с хоккеистом. При этом ради дочери сохранили дружеские отношения. К примеру, недавно они появились вместе на дне рождения своей наследницы.

Что касается Марии Гончар, то про нее известно следующее. Она дочь обеспеченных родителей. Любит тусовки и светские мероприятия. В свободное время занимается разработкой приложений для путешествий.

Знакомые рассказывают, что Гончар была знакома с Пелагеей и даже публиковала несколько совместных кадров со знаменитостью, которые после скандала удалила из социальных сетей, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

ГерманияИван ТелегинМария ГончарПелагеяХК ЦСКА
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Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
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