«Я видела, как Янис на паркете волнуется»: Седокова вывела из душевного равновесия любимого

Певица Анна Седокова в Instagram рассказала, что с ней случилась неприятная история перед баскетбольным матчем своего возлюбленного баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы.

По словам исполнительницы, на ее места сели некие пьяные мужчины. Когда она вежливо попросила их пересесть, то услышала хамство в свой адрес. Они ей сказали: «Когда захотим, тогда и пересядем».

«Я видела, как Янис на паркете волнуется, что рядом со мной чужие люди. Я не хотела его волновать перед игрой. И тут в ответ мне: «Ты слишком много на себя берёшь, я буду тут сидеть. Я сказал!» И агрессивный хорошо выпивший мужик, начал кричать на меня и проявлять агрессию», — заметила она.

К счастью, ситуация разрешилась без серьезных последствий. Сотрудник клуба, который оказался поблизости, попросил мужчин пересесть, и они его послушали. При этом, как сказала Седокова, они опять заняли не свои места. Всю игру они кричали какие-то грубости. В конце поста она спросила своих подписчиков, могут ли такие люди когда-нибудь стать хорошими и исправиться.