«Решила всем показать свое истинное лицо!»: Собчак перевоплотилась в Бабу-Ягу

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала забавное видео со своим участием. На кадрах можно увидеть ее перевоплощение в Бабу-Ягу. Супруга режиссера Константина Богомолова малоузнаваема на видеозаписи. Судя по всему, она принимает участие в каком-то проекте, деталями которого пока не делится с подписчиками.

«Решила показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» – заявила она. В хештегах светская львица заинтриговала пользователей, написав: «Скоро что-то будет».

Отметим, что ранее Ксения Собчак на своей страничке разместила снимок в короне. Она отметила, что у нее «корона-вирус» с детства, но при этом она спокойно выживает. Также светская львица спросила своих подписчиков, насколько они опасаются новой чумы 21 века.

Кстати, после того, как Собчак разместила снимок, на страничках других знаменитостей стали появляться фотографии звезд шоу-бизнеса в коронах. В частности, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин и дрессировщик Эдгард Запашный посмеялись над Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, разместив их архивные снимки.