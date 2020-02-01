Представитель Панайотова отреагировала на слухи о его участии в «Евровидении»

Как отметила представляющая интересы певца девушка, у нее пока нет какой-то конкретной информации на этот счет.

Представитель музыканта Александра Панайотова заявила, что у нее пока нет какой-либо конкретной информации относительно участия исполнителя в европейском песенном конкурсе «Евровидение».

«Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации на этот счет нет», — заявила собеседница агентства, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее композитор Игорь Крутой выразил уверенность, что представлять Россию в голландском Роттердаме в мае нынешнего года будет именно Александр Панайотов. Как сказал продюсер, этот вопрос решен уже на девяносто процентов. Кстати, участник России на «Евровидении», как ранее отмечали на Первом канале, будет назван до конца февраля.

В прошлом году Россию на «Евровидении» представлял певец Сергей Лазарев. Он смог занять только третье место. Панайотов ранее уже говорил, что очень хочет поехать на конкурс. Он, надо признать, выражал некоторое недоумение, почему Сергея Лазарева отправили на конкурс во второй раз.