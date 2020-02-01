Сломанная лодыжка Орбакайте привела к отмене спектаклей в «Современнике»

Театр «Современник» вернул деньги за сорванные спектакли «Двое на качелях» всем театралам. Постановки должны были пройти в театре 10 и 11 февраля. Причиной отмены стала травма, которую получила исполнительница главной роли, дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Как известно, она сломала несколько дней назад лодыжку.

Любопытно, что спектакль «Двое на качелях» — любимая работа режиссера Галины Волчек, которая ушла из жизни в конце прошлого года. Спектакль должны были показать впервые после смерти художественного руководителя театра.

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На сайте «Современника» появилось соответствующее объявление: «Спектакль отменен в связи с болезнью Кристины Орбакайте». Кстати, билеты на постановку стоили от полутора до десяти тысяч рублей.

Ранее дочь Аллы Пугачевой рассказывала на своей страничке в Instagram, что перелом лодыжки вывел ее из строя минимум на шесть недель. Получается, что на сцене известную актрису и певицу можно будет увидеть не раньше второй половины марта. Спектакли в театре пройдут 23 и 24 марта, сообщает «Комсомольская правда».