Могилу Началовой утопили в цветах в день рождения певицы

Поклонники утопили в цветах могилу певицы Юлии Началовой. 31 января фанаты исполнительницы почтили ее память: в этот день Юля могла бы отмечать 39-летие. Многие из почитателей творчества погибшей артистки предпочли не ограничиваться исключительно памятным постом в социальных сетях и принесли к могиле на Троекуровском кладбище букеты живых и искусственных цветов.

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Растений оказалось так много, что далеко не все уместились за оградой. Крест на могиле Юли оказался практически полностью спрятан за букетами из роз всех сортов и цветов. Nation News отмечает, что в день рождения певицы фанаты отказались от мистических обрядов и паломничества: ранее они настаивали на причислении Началовой к лику святых и устраивали поклонение месту, где «спит» артистка.

Сейчас аудитория ждет выпуска документального фильма и книги о Юле. Пиар-директор Началовой Анна Исаева рассказала, что и сама приняла участие в съемках кино, хотя изначально была против этого из-за отсутствия актерского образования. Фолиант же планируется издать не в формате биографии, а в качестве мемуаров родственников исполнительницы. Авторами книги стали папа Юлии и ее тетя.