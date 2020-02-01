Денис Шальных после сведения татуировок отправился на конкурс красоты

Как сказал сын Елены Яковлевой, принять участие в соревновании было интересно для него.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в Instagram рассказал, что принял участие в конкурсе красоты. Он опубликовал снимок, на котором на сцене можно увидеть группу бодибилдеров. Среди них и сам Денис Шальных.

Как отметил сын Яковлевой, который недавно свел свои многочисленные татуировки, вряд ли он в будущем будет готовиться к подобным конкурсам. Однако в качестве опыта ему было интересно показать свое тело зрителям на фоне других бодибилдеров.

больше по теме Cын Яковлевой набрал вес и продемонстрировал могучий торс в татуировках Денис Шальных увлекается бодибилдингом и планирует вывести наколки с лица.

Отметим, что Денис Шальных практически каждый день пропадает в спортзале. Как итог, у него прекрасное тело и рельефные мышцы. У молодого человека огромная армия поклонниц в Сети. Как отметил сын Елены Яковлевой, надо быть полностью вовлеченным в процесс тренировок. Только так можно достичь успеха. Он добавил, что для него участие в конкурсе красоты просто проба, не более.

Любопытно, что сейчас вес Дениса Шальных составляет 88 килограммов. При этом еще недавно он рассказывал, что поправился. Его вес был 96 килограммов при росте в 187 сантиметров. Не исключено, что «включил сушку» сын Яковлевой именно для того, чтобы предстать во всей красе на конкурсе бодибилдеров.