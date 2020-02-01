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«Я боюсь стареть»: 46-летняя Юлия Высоцкая завидует европейским женщинам

Как отметила актриса, в Старом Свете дамы проще относятся к своему возрасту.

«Я боюсь стареть»: 46-летняя Юлия Высоцкая завидует европейским женщинам
Высоцкая призналась, что боится стареть/http://globallookpress.com/

Актриса Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!» призналась, что по-доброму завидует европейским женщинам. Причина кроется в том, что они проще, чем дамы в России, относятся к своему возрасту. Как сказала супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского, российские женщины боятся потерять привлекательность. Она дает им, как считает Юлия Высоцкая, определенные преимущества и чувство социальной безопасности.

Как отметила звезда, для молодых в нашей стране открыты все дороги. При этом, чем старше человек становится, тем ему сложнее жить. Порой на него показывают пальцем.

«Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: «Чего вы боитесь?». Я называла какие-то вещи… а потом сказала: «Я боюсь стареть», — честно заявила актриса.

Как сказала супруга режиссера, особую зависть у нее вызывают француженки и итальянки. Как она думает, у них есть какой-то свой секрет, как оставаться привлекательными в любом возрасте. Как отметила звезда, девушки в этих странах не зациклены, к примеру, на тренировках в спортзале, но при этом у них остается блеск в глазах. Высоцкая уверена, что европейские женщины не испытывают прессинга со стороны мужчин. Звезда считает, что в Европе дамы умеют стареть достойно.

Отметим, что Юлия Высоцкая уже много лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. У них двое детей. Сын Пётр и дочь Маша. Девочка несколько лет назад попала в тяжелую автомобильную аварию. Какое-то время ребенок был в коме. О ее состоянии ничего не было известно широкой общественности. Родители не любят распространяться о ее здоровье и сейчас. Не так давно Кончаловский обмолвился, что уже давно живёт ради одной цели. Чтобы его дочь от Юлии Высоцкой поскорее поправилась. Ради этого он готов на любые жертвы и испытания.

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Андрей КончаловскийИталияФранцияЮлия Высоцкая
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«Я боюсь стареть»: 46-летняя Юлия Высоцкая завидует европейским женщинам
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