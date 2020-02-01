«Гляжу на себя, как в зеркало»: Наталья Сенчукова поделилась снимком 1994 года

Певица Наталья Сенчукова в Instagram поделилась архивным снимком, который был сделан в далеком 1994 году. Тогда она еще только начинала завоевывать сердца миллионов поклонников по всей стране.

«Гляжу в себя, как в зеркало. 1994 год. Всем приятных выходных! Будьте здоровы!» — отметила яркая исполнительница.

Отметим, что в 1994 году Наталье Сенчуковой было всего 24 года. Звезда родилась в семье военнослужащих. Окончила хореографическое училище в Ставрополе. Наталья стала профессиональной танцовщицей и поехала покорять столицу.

В начале девяностых годов состоялось ее знакомство с будущим мужем Виктором Рыбиным, лидером группы «Дюна». Вскоре она оставила работу танцовщицы. Начала сама ездить с гастролями. Добавим, что у Рыбина и Сенчуковой есть сын Василий. Он родился в 1999 году. Сейчас он учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. Наталья Сенчукова является крестной дочери телеведущей Оксаны Федоровой Елизаветы.