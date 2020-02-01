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Крутой назвал певца, который с большей долей вероятности поедет от России на Евровидение

Как считает композитор, выбор, скорее всего, упадет на Александра Панайотова.

Крутой назвал певца, который с большей долей вероятности поедет от России на Евровидение
Крутой назвал человека, который может поехать от России на Евровидение/http://globallookpress.com/

Композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что с большей долей вероятности на престижном европейском музыкальном конкурсе «Евровидение» Россию будет представлять певец Александр Панайотов.

Как считает композитор, «Первый канал принял решение по Панайотову». «Процентов на девяносто, я думаю», — заметил музыкант.

Ранее глава Первого канала Константин Эрнст рассказывал журналистам, что окончательное решение, кто поедет представлять Россию на «Евровидении», еще не принято. Однако до конца февраля будет точно определено имя человека, который поедет защищать честь страны, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году на «Евровидении» Россию представлял певец Сергей Лазарев. Он занял итоговое третье место. Причем несколько лет назад исполнитель уже пытался «покорить Европу». Тогда он также замкнул тройку призеров. Как рассказал Лазарев, больше в качестве участника он на конкурс не поедет, а вот в качестве зрителя может на нем появиться.

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Тэги:

Александр ПанайотовИгорь КрутойКонкурс ЕвровидениеКонстантин ЭрнстПервый канал
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Крутой назвал певца, который с большей долей вероятности поедет от России на Евровидение
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