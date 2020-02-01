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«Бездна вкуса»: Садальский дал оценку наряду Кожевниковой на «Золотом орле»

Известный актер привел цитату Пабло Пикассо, говоря о платье популярной актрисы.

«Бездна вкуса»: Садальский дал оценку наряду Кожевниковой на «Золотом орле»
Садальский оценил наряд Кожевниковой/http://globallookpress.com/

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал снимок актрисы и звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой. На фотографии бывший депутат Государственной Думы в красивом розовом платье. В нем она появилась на недавней церемонии кинематографической премии «Золотой орел».

«Жизнь в розовом цвете. Пабло Пикассо: «Цвет — это та область, где наш разум соприкасается со Вселенной», – привел он цитату великого художника.

Ниже он добавил. «Экс-депутат Думы Мария Кожевникова не перестает удивлять тусовку своими нарядами! На «Золотом орле». Ну согласитесь, красиво?» — спросил Станислав Садальский своих подписчиков.

Любопытно, что один из хештегов, который он поставил: «Бездна вкуса». Подписчики актера стали спрашивать, почему его выбор пал на платье актрисы, а не, к примеру, ее грудь. «Я западаю на ноги», — отшутился актер. Некоторые пользователи отметили: актера вовсе не красит, что он обсуждает женские наряды. Это, как они считают, не по-мужски.

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Тэги:

кинопремия Золотой орелМария КожевниковаСтанислав Садальский
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«Бездна вкуса»: Садальский дал оценку наряду Кожевниковой на «Золотом орле»
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