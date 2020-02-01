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«Ужас какой»: Разин показал, как выглядят с коронами Басков и Киркоров

Известный продюсер решил, судя по всему, подшутить над звездами.

«Ужас какой»: Разин показал, как выглядят с коронами Басков и Киркоров
Разин подшутил над Киркоровым и Басковым/http://globallookpress.com/

Продюсер Андрей Разин в Instagram поделился снимками, на которых можно увидеть двух закадычных друзей – поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и «золотой голос России» Николая Баскова. При этом на головах у звезд короны. «Ужас какой», – кратко подписал снимок Андрей Разин.

Не исключено, что таким способом продюсер решил продолжить серию снимков с коронами. Ранее светская львица Ксения Собчак разместила на своей страничке в Instagram фотографию с короной и упрекнула нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина, что он зря закрыл границу с Китаем.

«У меня корона — вирус с детства, и ничего, как-то выживаю… А вы как считаете, реально мы на пороге чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?» — спросила своих подписчиков Ксения Собчак.

Напомним, что сейчас весь мир следит за событиями в Китае, где получил распространение ранее неизвестный коронавирус. От него погибло уже более двухсот человек. Первые два случая заражения зафиксированы и в России.

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Тэги:

Андрей РазинКитайКсения СобчакНиколай БасковФилипп Киркоров
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«Ужас какой»: Разин показал, как выглядят с коронами Басков и Киркоров
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