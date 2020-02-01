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Звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь

Все телефоны актрисы, которая борется с раком, отключены.

Звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь
Яковлева не выходит на связь с журналистами/http://globallookpress.com/

Звезда картины «Экипаж» Александра Яковлева, которая примерно полгода назад сообщила, что борется с раком, перестала выходить на связь с журналистами. Корреспонденты портала Teleprogramma.pro безуспешно пытались дозвониться на три номера актрисы, которые ранее были доступны. Сейчас же все они по каким-то причинам отключены.

Отметим, что последний раз Яковлева общалась с широкой публикой в сентябре 2019 года. Тогда они появилась в студии программы «Судьба человека», где главным героем был режиссер Александр Митта.

В студии Александра Яковлева рассказала, как без проблем разделась ради откровенной сцены в фильме. «Я никогда не говорила членам съемочной бригады, чтобы они отвернулись. Считаю, что если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную», — рассказывала она.

По словам Александры Яковлевой, именно работа в «Экипаже» принесла ей всесоюзную славу. После выхода картины на нее посыпались предложения о работе.

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Тэги:

Александр МиттаАлександра ЯковлеваПрограмма "Судьба человека"
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Звезда «Экипажа» Александра Яковлева перестала выходить на связь
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