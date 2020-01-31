Гоар Аветисян ждет ребенка: бьюти-блогера уже поздравили Айза Анохина и Таша Строгая

26-летняя бьюти-блогер Гоар Аветисян прославилась на весь мир виртуозным мастерством визажа. Фантастические преображения женщин в формате до и после давно стали вирусными в сети и принесли талантливой армянке репутацию богини мейк-апа и 6,8 миллиона подписчиков в Инстаграм. По словам Гоар, экспериментировать с косметикой она начала в детстве и с каждым годом совершенствовала свои навыки. Сейчас у блогерши своя студия и школа макияжа в центре Москвы и запись на мастер-классы на много лет вперед. Гоар сотрудничает со многими знаменитостями, создавая для них голливудские образы. Кроме того, звезда активно занимается благотворительностью — делает макияж для больных раком или страдающих от дефектов внешности.

В последний день января Аветисян поделилась с подписчиками радостью – она ждет ребенка. Визажист опубликовала на странице свое фото в кружевном розовом платье, где обеими руками поддерживает живот и подписала его так: «Спасибо, Господи, за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты». Фею макияжа уже поздравили многие звезды, среди них Айза Анохина и Таша Строгая. «Вы будете замечательной мамой!», «Ураааа, как же мы рады за вас», «Дети – это бесценное счастье!», «Прекрасная Гоар, здоровья тебе и легкой беременности», — радуются за визажиста поклонники.

Интересно, что Гоар, всегда отличавшаяся пышными формами, в 2019 году смогла похудеть на 43 кг, чем буквально поразила всю светскую тусовку. Накануне прошлого года визажист развелась с мужем Вагиком Мартиросяном, чем опечалила своих фанатов. Спустя время, стало понятно, что армянская красавица уже с кем-то встречается, интригуя подписчиков фотографиями дорогих подарков и роскошных букетов цветов.

В первый день 2020 года бьюти-блогерша опубликовала совместное фото с избранником, однако прикрыла его лицо смайлом, объяснив, что он не хочет публичности. Очевидно, возлюбленный Гоар Аветисян и есть отец ребенка.