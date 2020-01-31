Невестка Орбакайте пришла в роддом на выписку сестры и новорожденного племянника

Невестка Орбакайте не смогла пропустить выписку старшей сестры из роддома. Ранее на личной страничке в Instagram Алена Краснова поделилась радостным известием — она стала тетей. А теща Никиты Преснякова — 45 летняя Виктория — обзавелась первым внуком.

Судя по голубому одеяльцу, в которое был закутан малыш, у Янины родился сын. В роддоме вместе с другими членами семьи новоиспеченную мамочку встречал избранник девушки. Возлюбленный Янины первым принял малыша из рук медперсонала. Алена показала первое фото крохи. Племянник модели мирно спал в своей кроватки, которую для него заранее закали родители.

После того, как Янину выписали из клиники, все семейство отпраздновало рождение наследника, подняв бокалы за здоровье мамы и малыша. На празднике отметился и 28-летний Никита Пресняков. Примечательно, что сама Алена пока не торопится уходить в декрет.

При этом Кристина Орбакайте утверждала, что уже давно готова к появлению внуков. В свои 48 лет певица воспитывает младшую семилетнюю дочь Клаву от бизнесмена Михаила Земцова. Сестренка Никиты Преснякова и 21-летнего Дени Байсарова увлекается балетом и учит испанский язык.

Свои зимние каникулы 22-летняя Алена Краснова и ее возлюбленный провели на Бали. Делясь впечатлениями от отдыха, модель подметила, что осталась довольна расположением их гостиницы, которая находилась в самом сердце джунглей.