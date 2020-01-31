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Невестка Орбакайте пришла в роддом на выписку сестры и новорожденного племянника

26-летняя Янина Краснова впервые стала мамой.

Невестка Орбакайте пришла в роддом на выписку сестры и новорожденного племянника
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Орбакайте не смогла пропустить выписку старшей сестры из роддома. Ранее на личной страничке в Instagram Алена Краснова поделилась радостным известием — она стала тетей. А теща Никиты Преснякова — 45 летняя Виктория — обзавелась первым внуком.

Судя по голубому одеяльцу, в которое был закутан малыш, у Янины родился сын. В роддоме вместе с другими членами семьи новоиспеченную мамочку встречал избранник девушки. Возлюбленный Янины первым принял малыша из рук медперсонала. Алена показала первое фото крохи. Племянник модели мирно спал в своей кроватки, которую для него заранее закали родители.

Модель Алена Краснова
Возлюбленный Янины забрал ее с малышом из роддома (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

После того, как Янину выписали из клиники, все семейство отпраздновало рождение наследника, подняв бокалы за здоровье мамы и малыша. На празднике отметился и 28-летний Никита Пресняков. Примечательно, что сама Алена пока не торопится уходить в декрет.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова поделилась первым снимком малыша, которому подарили кроватку (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

При этом Кристина Орбакайте утверждала, что уже давно готова к появлению внуков. В свои 48 лет певица воспитывает младшую семилетнюю дочь Клаву от бизнесмена Михаила Земцова. Сестренка Никиты Преснякова и 21-летнего Дени Байсарова увлекается балетом и учит испанский язык.

Свои зимние каникулы 22-летняя Алена Краснова и ее возлюбленный провели на Бали. Делясь впечатлениями от отдыха, модель подметила, что осталась довольна расположением их гостиницы, которая находилась в самом сердце джунглей.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте пришла в роддом на выписку сестры и новорожденного племянника
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