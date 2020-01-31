«Я очень хочу, чтобы про нас забыли»: Степаненко впервые прокомментировала развод

Артистка в шоке от тех историй, что выдумали журналисты на фоне их расставания с Петросяном.

Заслуженная артистка России, 66-летняя Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном, который уже больше года обсуждает вся страна. Оказывается, юмористка старается не читать и не смотреть ничего из того, что выходит в СМИ по поводу ее семейных дел. Даже две передачи «Пусть говорят», полностью посвященные громкому расставанию, женщина не видела.

Она удивляется тому, что уже выдумано в прессе, и хочет, чтобы «высасывание из пальца» этой истории поскорее закончилось.

«Думаю, давно уже пора закончить. Но почему-то все муссируется и муссируется, — цитирует Степаненко портал «Собеседник». — Я очень хочу, чтобы про нас забыли, про эту историю. Но, к сожалению, видимо, в стране нет других дел и проблем, поэтому все это муссируют!»

Елена Григорьевна добавила, что у нее сейчас все в порядке, гастроли есть (их всегда было немного). Она поддерживает теплые отношения с дочкой Петросяна Викториной, но на ее предложения поехать к ней в Америку отказывается.

«Я живу здесь, в России. Это моя родина!» — настаивает артистка.

Напомним, основной версией разрыва пары юмористов является появление в жизни Евгения Вагановича молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Создатель «Смехопанорамы» еще не успел разделить имущество со своей бывшей женой, как уже сочетался браком с 30-летней девушкой.