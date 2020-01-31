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«Вы что сестры-близнецы?»: найден двойник Меган Маркл

Благодаря сходству с герцогиней Сассекской американка уже собрала больше 160 тысяч подписчиков в Инстаграм.

«Вы что сестры-близнецы?»: найден двойник Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Globallookpress. Акиша Лэнд. Фото: Инстаграм

39-летняя Акиша Лэнд завела Инстаграм, чтобы делиться новостями о жизни своей семьи. Мама двоих детей из американского штата Миссури часто публикует на странице фотографии двухлетней дочери, шестилетнего сына и любимого супруга. На снимках обычно царит семейная идиллия, но подписчиков поражает другое – Акиша как две капли воды похожа на жену принца Гарри.

«Ко мне часто подходят незнакомые люди и произносят: «Вам говорили, что вы очень похожи на…». Я начинаю смеяться еще до окончания вопроса, так как точно знаю, чье имя они назовут. Даже мои близкие друзья и родственники говорят, что я похожа на Меган Маркл. И хотя я сама не вижу сходства, я воспринимаю это как огромный комплимент, потому что Меган – потрясающе красива!», — рассказала американка изданию The Sun.

По словам Акиши Лэнд, сходство с герцогиней Сассекской становится особенно заметным, когда она распрямляет волосы. Особенно ошеломила многих пользователей новая публикация Акиши, где она выложила фотографию себя со двухлетней дочерью Грейсон. Снимок собрал больше 16 тысяч лайков и сотни комментариев.

«Мое сердце на минуту замерло, я подумал, что это Меган», «Вы что сестры-близнецы с Маркл?!», «Поразительное сходство», «Фантастика! Ваше лицо как две капли воды похоже на лицо Меган Маркл», «Даже улыбка такая же», — пишут обескураженные юзеры.

К слову, это не первый двойник герцогини. В прошлом году зарубежная пресса писала про Сару Мхланга из Манчестера, которая на своем сходстве с женой принца Гарри зарабатывает по 400 долларов в час.

Настоящую же Меган Маркл и ее поступки продолжают обсуждать в сети. Накануне близкий друг принца Гарри вступился за королевскую чету, рассказав, что Меган – добрая и отзывчивая девушка, а Гарри «защищает свою львицу и детеныша» и имеет на это полное право.

Также в поддержку герцогов Сассекских высказался экс-дворецкий принцессы Дианы. Он опубликовал ранее неизвестное письмо леди Ди, адресованное сыновьям, и сказал, что больше всего она хотела, чтобы ее дети были счастливы.

А одна британская газета даже придумала новый глагол «меганмарклить», который означает «уходить из токсичного общества, в котором тебя не ценят».

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«Вы что сестры-близнецы?»: найден двойник Меган Маркл
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