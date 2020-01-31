Слуцкая отреагировала на слухи о недостаточной толщине льда на озере, где выступит Загитова

Серебряный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала на слухи по поводу недостаточной толщины льда на озере во Владимирской области, где в рамках шоу предстоит выступить Алине Загитовой, Елизавете Туктамышевой и многим другим звездам фигурного катания.

Не секрет, что нынешняя зима достаточно теплая во многих регионах России. Некоторые фанаты уже выражали беспокойство, не опасно ли выступать в таких условиях на озере.

Как сказала Слуцкая, все спортсмены — народ боевой. Их задача выступить. Безопасность же полностью ложится на организаторов. Она добавила, что во Владимирской области в конце января всегда подмораживает. Качество льда прекрасное.

«Наш лед выдерживает прыжки. Он не раскалывается, не проваливается, и совершенно безопасен. Нет никакого специального инвентаря, у каждого фигуриста есть одна пара ботинок с коньками», — заметила прославленная спортсменка.

Также она сказала, что в Доброграде фигуристы не замерзнут. Для каждого из них приготовлены теплые гримерки, где они и будут готовиться к выступлениям в шоу, сообщает «Спорт-Экспресс».