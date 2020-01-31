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Слуцкая отреагировала на слухи о недостаточной толщине льда на озере, где выступит Загитова

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана выйдет на лед 1 февраля.

Слуцкая отреагировала на слухи о недостаточной толщине льда на озере, где выступит Загитова
Слуцкая не беспокоится о толщине льда на озере во Владимирской области/http://globallookpress.com/

Серебряный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала на слухи по поводу недостаточной толщины льда на озере во Владимирской области, где в рамках шоу предстоит выступить Алине Загитовой, Елизавете Туктамышевой и многим другим звездам фигурного катания.

Не секрет, что нынешняя зима достаточно теплая во многих регионах России. Некоторые фанаты уже выражали беспокойство, не опасно ли выступать в таких условиях на озере.

Как сказала Слуцкая, все спортсмены — народ боевой. Их задача выступить. Безопасность же полностью ложится на организаторов. Она добавила, что во Владимирской области в конце января всегда подмораживает. Качество льда прекрасное.

«Наш лед выдерживает прыжки. Он не раскалывается, не проваливается, и совершенно безопасен. Нет никакого специального инвентаря, у каждого фигуриста есть одна пара ботинок с коньками», — заметила прославленная спортсменка.

Также она сказала, что в Доброграде фигуристы не замерзнут. Для каждого из них приготовлены теплые гримерки, где они и будут готовиться к выступлениям в шоу, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Тэги:

Алина ЗагитоваВладимирская областьЕлизавета ТуктамышеваИрина Слуцкая
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Слуцкая отреагировала на слухи о недостаточной толщине льда на озере, где выступит Загитова
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