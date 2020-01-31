Разин сообщил о гибели в Польше дочери бывшего чиновника из мэрии Москвы

Как отметил продюсер, похоронят девушку около могилы его сына на Троекуровском кладбище.

Продюсер Андрей Разин в Instagram сообщил о трагической гибели дочери бывшего руководителя финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы Геннадия Темникова. Наследница чиновника Валентина скончалась в Польше.

«Красавица, чемпионка по конному спорту, умница. Но, к сожалению, судьба ее забрала. Она очень дружила с моим сыном Сашей, была на его похоронах, очень переживала по этому поводу. Теперь она будет рядом с ним», — заявил Андрей Разин, который несколько лет назад потерял сына Александра.

Также продюсер заявил, что похороны девушки пройдут 2 февраля в 11.00 Троекуровском кладбище столицы. Продюсер попросил всех, кто знал девушку, прийти на кладбище и проститься с ней. Он отметил, что Валентина была лучшей из лучших.

Отметим, что Андрей Разин в марте 2017 года похоронил своего сына Александра. После болезни у парня случилось осложнение. Врачи не смогли его спасти. Смерть наступила в результате сердечного приступа.