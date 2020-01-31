НОВОСТИ

Разин сообщил о гибели в Польше дочери бывшего чиновника из мэрии Москвы

Как отметил продюсер, похоронят девушку около могилы его сына на Троекуровском кладбище.

Разин сообщил о гибели в Польше дочери бывшего чиновника из мэрии Москвы
Разин сообщил о гибели дочери бывшего чиновника/http://globallookpress.com/

Продюсер Андрей Разин в Instagram сообщил о трагической гибели дочери бывшего руководителя финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы Геннадия Темникова. Наследница чиновника Валентина скончалась в Польше.

«Красавица, чемпионка по конному спорту, умница. Но, к сожалению, судьба ее забрала. Она очень дружила с моим сыном Сашей, была на его похоронах, очень переживала по этому поводу. Теперь она будет рядом с ним», — заявил Андрей Разин, который несколько лет назад потерял сына Александра.

Также продюсер заявил, что похороны девушки пройдут 2 февраля в 11.00 Троекуровском кладбище столицы. Продюсер попросил всех, кто знал девушку, прийти на кладбище и проститься с ней. Он отметил, что Валентина была лучшей из лучших.

Отметим, что Андрей Разин в марте 2017 года похоронил своего сына Александра. После болезни у парня случилось осложнение. Врачи не смогли его спасти. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РазинАндрей РазинГеннадий ТемниковНовости googleПольша
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разин сообщил о гибели в Польше дочери бывшего чиновника из мэрии Москвы
Интересно?
Поделись с друзьями: