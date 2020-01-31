Свинка Пеппа осталась без голоса

Плохие новости для любителей мультфильма про свинку Пеппу: актриса озвучивавшая персонажа решила сменить работу, так что главный персонаж мультсериала временно остался без голоса.

Как сообщает издание Daily Mail, 18-летняя Харли Берд отказалась от своей роли по непонятной пока причине, хотя дарила свой голос Пеппе на протяжении целых тринадцати лет. Более того, ее зарплата также была внушительной, девушка получала 1000 фунтов стерлингов в час, то есть около 83 тысяч рублей. Впервые она взялась за озвучку персонажа в возрасте пяти лет.

Стоит отметить, что хотя для сериала это потеря, но трудности лишь временные, вместо Берд озвучкой займется девятилетняя Амели Би, которая давно мечтала поработать над проектом и обожает Пеппу.

Напомним, в марте прошлого года пожарным Лондона не понравилось, как персонажи «Свинки Пеппы» обращаются к маме-свинке.