НОВОСТИ

«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!»: Казьмину затравили в Сети

Подписчики припомнили журналистке, что она увела футболиста у телеведущей Юлии Барановской.

«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!»: Казьмину затравили в Сети
Казьмину затравили в Сети/https://www.instagram.com/kazmina_alisia__mb/

Некоторые подписчики журналистки Алисы Казьминой, бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина, затравили ее в Сети. Как известно, несколько дней назад она опубликовала письмо, в котором сообщается, что бывший муж с помощью своей матери выселяет ее из квартиры в Санкт-Петербурге. Причем на улице может оказаться и родная дочь футболиста Есения.

В Instagram Алиса Казьмина отметила, что ее бывшему мужу «мячом голову пробили». Также она привела фразу своей дочери: «Ты же говорила, что папа этот дом нам оставил, чтобы потом приехать».

Между тем, многие подписчики набросились на Алису Казьмину с критикой. Ей припомнили, что ее роман с игроком начался, когда он был еще в отношениях с телеведущей Юлией Барановской. По сути, как думают некоторые, она увела мужчину из семьи, а сейчас всего лишь сработал закон бумеранга.

«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!», «Думала, бумеранг к тебе не вернется?», «Перестаньте унижаться, женщина! Противно на это смотреть. Отвращение только и вызываете», «Карма! На чужом несчастье счастья не построить», — отметили в комментариях подписчики Алисы Казьминой.

Добавим, что сейчас в жизни бывшей жены Аршавина есть новый бойфренд. Это некий 53-летний мужчина. Звезда не раскрывает его личности. Что касается Андрея Аршавина, то он уже несколько раз после развода был замечен в компании девушек. Правда, не ясно, были это его фанатки или у футболиста новый роман.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алиса КазьминаАндрей АршавинНовости googleЮлия Барановская
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!»: Казьмину затравили в Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: