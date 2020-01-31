«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!»: Казьмину затравили в Сети

Некоторые подписчики журналистки Алисы Казьминой, бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина, затравили ее в Сети. Как известно, несколько дней назад она опубликовала письмо, в котором сообщается, что бывший муж с помощью своей матери выселяет ее из квартиры в Санкт-Петербурге. Причем на улице может оказаться и родная дочь футболиста Есения.

В Instagram Алиса Казьмина отметила, что ее бывшему мужу «мячом голову пробили». Также она привела фразу своей дочери: «Ты же говорила, что папа этот дом нам оставил, чтобы потом приехать».

Между тем, многие подписчики набросились на Алису Казьмину с критикой. Ей припомнили, что ее роман с игроком начался, когда он был еще в отношениях с телеведущей Юлией Барановской. По сути, как думают некоторые, она увела мужчину из семьи, а сейчас всего лишь сработал закон бумеранга.

больше по теме Казьмина под напором бойфренда удалила фото письма о выселении из квартиры Аршавина Как отметила журналистка, этот пост был унизителен прежде всего для ее детей.

«Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!», «Думала, бумеранг к тебе не вернется?», «Перестаньте унижаться, женщина! Противно на это смотреть. Отвращение только и вызываете», «Карма! На чужом несчастье счастья не построить», — отметили в комментариях подписчики Алисы Казьминой.

Добавим, что сейчас в жизни бывшей жены Аршавина есть новый бойфренд. Это некий 53-летний мужчина. Звезда не раскрывает его личности. Что касается Андрея Аршавина, то он уже несколько раз после развода был замечен в компании девушек. Правда, не ясно, были это его фанатки или у футболиста новый роман.