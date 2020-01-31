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«Этот день всегда твой»: Нахапетова поделилась снимком юной Глаголевой

Известной актрисе 31 января исполнилось бы 64 года.

«Этот день всегда твой»: Нахапетова поделилась снимком юной Глаголевой
Нахапетова вспомнила о дне рождения мамы/http://globallookpress.com/

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова в Instagram оставила нежный пост, который посвятила своей матери. «Этот день всегда твой. С днем рождения, мама!» — заявила балерина. Также она разместила снимок Веры Глаголевой. На фотографии легендарная актриса еще совсем юная и очень красивая.

Отметим, что 31 января актрисе Вера Глаголевой исполнилось бы 64 года. Она ушла из жизни два с половиной года назад. Звезда на протяжении нескольких лет боролась с раком желудка. Лечение проходила в клиниках Германии.

Вера Глаголева была дважды замужем. Дочерей Анну и Марию она родила от режиссера и актера Родиона Нахапетова. Вторым мужем звезды был бизнесмен и миллиардер Кирилл Шубский. От него в 1993 году у нее появилась дочь Анастасия Шубская. Несколько лет назад девушка выла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, от которого родила сына Сергея.

Дочери Веры Глаголевой очень дружны между собой. К примеру, Анна и Мария часто приезжают в США к Анастасии. Они водятся с маленьким Сережей, который появился на свет уже после смерти легендарной бабушки.

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Тэги:

Анна НахапетоваВера ГлаголеваКирилл ШубскийРодион Нахапетов
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«Этот день всегда твой»: Нахапетова поделилась снимком юной Глаголевой
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