«Это были уникальные люди»: Герзмава вспомнила выступления с Хворостовским и Кобзоном

Оперная певица Хибла Герзмава в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о двух своих друзьях, которые уже ушли из жизни, — теноре Дмитрии Хворостовском и певце Иосифе Кобзоне. При их жизни она выступала с ними на одной сцене. И с тем, и с другим пела легендарную песню «Подмосковные вечера».

«Друзья знали, что Дима Хворостовский лечится от рака. Мы любили его. Он был уникальный человек с сильнейшим голосом. Какое счастье, что у нас был концерт вместе с ним. Мы вышли на бис и пели «Подмосковные вечера». Он просто взял мою руку и прижал к себе. У меня даже мурашки пошли по коже. Я не понимаю, почему таких людей забирают так равно на тот свет. Почему у него был такой век короткий?» — задалась вопросом Хибла Герзмава.

Как отметила оперная певица, у Хворостовского осталась прекрасная семья. И она поддерживает с ними отношения. «Дети и жена просто прекрасные. То дело, которое он начал, мы обязательно будем продолжать», — сказала она.

Также она отметила, что была очень близка с Иосифом Кобзоном. «Он был очень уважаемый человек, уникальный, очень сильный. Я никогда не забуду его слова. Он говорил, что я абхазская девочка. Просил не забывать свою родину. Я стараюсь. Он почему-то поддерживал меня во всем», — отметила она.