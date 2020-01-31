НОВОСТИ

«Это были уникальные люди»: Герзмава вспомнила выступления с Хворостовским и Кобзоном

По словам оперной дивы, она счастлива, что на ее пути встретились такие личности.

«Это были уникальные люди»: Герзмава вспомнила выступления с Хворостовским и Кобзоном
Герзмава высказалась о Кобзоне и Хворостовском/http://globallookpress.com/

Оперная певица Хибла Герзмава в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о двух своих друзьях, которые уже ушли из жизни, — теноре Дмитрии Хворостовском и певце Иосифе Кобзоне. При их жизни она выступала с ними на одной сцене. И с тем, и с другим пела легендарную песню «Подмосковные вечера».

«Друзья знали, что Дима Хворостовский лечится от рака. Мы любили его. Он был уникальный человек с сильнейшим голосом. Какое счастье, что у нас был концерт вместе с ним. Мы вышли на бис и пели «Подмосковные вечера». Он просто взял мою руку и прижал к себе. У меня даже мурашки пошли по коже. Я не понимаю, почему таких людей забирают так равно на тот свет. Почему у него был такой век короткий?» — задалась вопросом Хибла Герзмава.

Как отметила оперная певица, у Хворостовского осталась прекрасная семья. И она поддерживает с ними отношения. «Дети и жена просто прекрасные. То дело, которое он начал, мы обязательно будем продолжать», — сказала она.

Также она отметила, что была очень близка с Иосифом Кобзоном. «Он был очень уважаемый человек, уникальный, очень сильный. Я никогда не забуду его слова. Он говорил, что я абхазская девочка. Просил не забывать свою родину. Я стараюсь. Он почему-то поддерживал меня во всем», — отметила она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ХворостовскийИосиф КобзонПрограмма "Судьба человека"Хибла Герзмава
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это были уникальные люди»: Герзмава вспомнила выступления с Хворостовским и Кобзоном
Интересно?
Поделись с друзьями: