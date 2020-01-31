«У меня была потрясающая семья, но все закончилось»: Хибла Герзмава высказалась о бывшем муже

По словам оперной певицы, сейчас у нее есть любимый мужчина.

Оперная певица Хибла Герзмава в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своем бывшем супруге. Про мужчину практически ничего неизвестно. В марте 1999 года артистка родила от мужа сына Сандро. Вскоре они с супругом развелись. Больше оперная дива замуж не выходила.

«У меня была потрясающая семья, но все закончилось. Я помню только хорошее, что было у меня в тех отношениях. С мужем мы познакомились много лет назад. Я считаю, что некрасиво говорить о личной жизни. На то она и личная жизнь, чтобы была под завесой тайны», — заметила Хибла Герзмава.

Ведущий программы Борис Корчевников спросил оперную певицу, есть ли сейчас в ее сердце любимый мужчина. Она ответила утвердительно. Правда, его личность раскрывать не стала.

«Мой тыл – это моя семья. Какая бы карьера не была у женщины, самое главное, чтобы она была счастливой дома. Да, у меня есть любимый мужчина и я могу назвать себя счастливой женщиной», — отметила Хибла Герзмава.