«Она с нами и всегда рядом»: Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек

Сергей Гармаш рассказал Ивану Урганту о наследии Галины Волчек. Художественного руководителя «Современника» не стало 26 декабря на 87 году жизни.

Спустя месяц, 28 января, на сцене прошла первая постановка без Волчек под названием «Папа». Участвовавшие в ней актеры – Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова — стали гостями программы «Вечерний Ургант».

Сергей рассказал, что спектакль стал своего рода посвящением Галине Борисовне. Волчек оставила актерам огромное наследство – «дом, населенный людьми, которых она вырастила».

«Этот проект – ее инициатива, и он состоялся. Это память о ней. Она всегда с нами, всегда рядом. Это не просто на словах, а на деле», — пояснил он.

Отметим, что после смерти Галины Волчек Сергея Гармаша называли одним из вероятных преемников режиссера. Однако позже в качестве руководителя назначили экс-главу центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова.