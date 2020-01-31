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«Она с нами и всегда рядом»: Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек

Вместе с Викторией Толстогановой Сергей посетил передачу Ивана Урганта.

«Она с нами и всегда рядом»: Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек
Сергей Гармаш. Фото: globallookpress

Сергей Гармаш рассказал Ивану Урганту о наследии Галины Волчек. Художественного руководителя «Современника» не стало 26 декабря на 87 году жизни.

Спустя месяц, 28 января, на сцене прошла первая постановка без Волчек под названием «Папа». Участвовавшие в ней актеры – Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова — стали гостями программы «Вечерний Ургант».

Сергей рассказал, что спектакль стал своего рода посвящением Галине Борисовне. Волчек оставила актерам огромное наследство – «дом, населенный людьми, которых она вырастила».

«Этот проект – ее инициатива, и он состоялся. Это память о ней. Она всегда с нами, всегда рядом. Это не просто на словах, а на деле», — пояснил он.

Отметим, что после смерти Галины Волчек Сергея Гармаша называли одним из вероятных преемников режиссера. Однако позже в качестве руководителя назначили экс-главу центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова.

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Тэги:

Вечерний УргантВиктория ТолстогановаГалина ВолчекИван УргантСергей ГармашСовременникспектакль Папа
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«Она с нами и всегда рядом»: Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек
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