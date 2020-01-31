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Плющенко расцеловал свою ученицу, которая победила фигуристку из группы Тутберидзе

Софья Титова, которую тренирует фигурист, выиграла первенство Москвы.

Плющенко расцеловал свою ученицу, которая победила фигуристку из группы Тутберидзе
Плющенко порадовался победе своей подопечной над ученицей Тутберидзе/http://globallookpress.com/

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей подопечной Софьи Титовой, которая выиграла первенство Москвы среди девочек. Она больше чем на два балла опередила Любовь Рубцову, которая находится в группе Этери Тутберидзе.

На кадрах видеозаписи видно, что Плющенко берет девочку на руки и потом целует ее. Судя по всему, победа над подопечной Этери Тутберидзе крайне важна для двукратного олимпийского чемпиона. Любопытно, что в академию Евгения Плющенко юная Софья Титова перешла именно из команды Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в декабре прошлого года отношения между Тутберидзе и Плющенко накалились до предела. После того, как Алина Загитова решила приостановить выступления на высоком уровне, супруг Яны Рудковской прокомментировал это событие. Тутберидзе слова Плющенко пришлись не по душе. Она резко ответила в его адрес.

Фигурист молчать не стал. Он заявил, что программы ученицам Тутберидзе ставит другой человек из ее команды. Ее он назвал скорее менеджером, а не тренером.

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Тэги:

Евгений ПлющенкоЛюбовь РубцоваСофья Титовафигурное катаниеЭтери ТутберидзеЯна Рудковская
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Плющенко расцеловал свою ученицу, которая победила фигуристку из группы Тутберидзе
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