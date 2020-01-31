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«Запилили фоточку»: 77-летняя Алентова на редком селфи с Поверенновой отметилась без очков

В кадре также позировал экс-возлюбленный актрисы Елены Кориковой Сергей Астахов.

«Запилили фоточку»: 77-летняя Алентова на редком селфи с Поверенновой отметилась без очков
Вера Алентова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса театра и кино Дарья Повереннова поделилась с подписчиками в Instagram редким селфи с 77-летней Верой Алентовой. В кадре также отметился экс-возлюбленный актрисы Елены Кориковой 50-летний Сергей Астахов.

Примечательно, что в кадре жена режиссера Владимира Меньшова позировала без очков. Дело в том, что Вера Валентиновна крайне редко появляется в свете без привычного аксессуара.

По словам Дарьи, их совместный снимок с Алентовой и Сергеем Астаховым был сделан за кулисами сцены. Вместе с избранницей режиссера фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Повереннова играет в одном спектакле. Несмотря на то, что в феврале Вере Валентиновне исполнится 78 лет, она ведет активный образ жизни и продолжает ездить на гастроли.

Актриса Дарья Повереннова с Верой Алентовой и Сергеем Астаховым
Дарья Повереннова с Верой Алентовой и Сергеем Астаховым (Фото: Instagram.com/dpoverennova)

«Запилили фоточку и пошли играть спектакль!» — отметила Повереннова.

По словам актрисы, в ближайшее время им предстоит выступить в Анапе, Туапсе и Сочи. В кадре Алентова была запечатлена в лаконичной темно-синей кофте, образ супруги Владимира Меньшова дополнили крупные бусы.

К слову, ранее примадонна отечественной эстрады на личной страничке микроблога поделилась секретом с возрастными дамами. Алла Борисовна назвала вуаль «своей крепостью». Именно этот аксессуар возлюбленная шоумена Максима Галкина предложила носить женщинам после 70 лет.

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Тэги:

Вера АлентоваВладимир МеньшовДарья Поверенноваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСергей Астахов
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«Запилили фоточку»: 77-летняя Алентова на редком селфи с Поверенновой отметилась без очков
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