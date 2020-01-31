Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги

Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз. Актриса представила свой перформанс на премьере второго сезона сериала «Содержанки».

В театр на Малой Бронной Ксения Собчак пришла в кожаном платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Вместе с супругом они заняли центральные места в зале.

А затем на сцене появилась Дарья Мороз. С первыми аккордами бывшая жена Богомолова начала двигалась в такт чувственной композиции «Моя душа рваная» в исполнении Сабины Ахмедовой. Во время танца Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком. Танец, по признанию многих присутствующих в зале, получился довольно развратным. Впрочем, Богомолову и его новой супруге все понравилось.

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Напомним, что несколько дней назад Дарья Мороз рассказывала, что последнюю неделю во время репетиций практически все время ходила обнаженной. Она отметила, что для нее это было очень органично, как съесть яблоко. В кадре она чувствовала себя очень уверенно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Дарьи Мороз и Константина Богомолова есть совместная дочка. После развода супруги сохранили прекрасные отношения. Ксения Собчак, которая в прошлом году развелась с актером Максимом Виторганом, также в нормальных отношениях с бывшим супругом. К примеру, их сын Платон много времени проводит в обществе отца, которого сильно любит.