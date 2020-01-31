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Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги

Актриса Дарья Мороз подвигалась в такт мелодичной композиции «Моя душа рваная».

Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Собчак и Богомолов оценили танец Мороз/http://globallookpress.com/

Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз. Актриса представила свой перформанс на премьере второго сезона сериала «Содержанки».

В театр на Малой Бронной Ксения Собчак пришла в кожаном платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Вместе с супругом они заняли центральные места в зале.

А затем на сцене появилась Дарья Мороз. С первыми аккордами бывшая жена Богомолова начала двигалась в такт чувственной композиции «Моя душа рваная» в исполнении Сабины Ахмедовой. Во время танца Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком. Танец, по признанию многих присутствующих в зале, получился довольно развратным. Впрочем, Богомолову и его новой супруге все понравилось.

Напомним, что несколько дней назад Дарья Мороз рассказывала, что последнюю неделю во время репетиций практически все время ходила обнаженной. Она отметила, что для нее это было очень органично, как съесть яблоко. В кадре она чувствовала себя очень уверенно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Дарьи Мороз и Константина Богомолова есть совместная дочка. После развода супруги сохранили прекрасные отношения. Ксения Собчак, которая в прошлом году развелась с актером Максимом Виторганом, также в нормальных отношениях с бывшим супругом. К примеру, их сын Платон много времени проводит в обществе отца, которого сильно любит.

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения Собчак
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Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
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