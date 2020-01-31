«Спрятался под мамину юбку и выселяет детей»: 53-летний жених Казьминой высказался об Аршавине

Новый бойфренд журналистки Алисы Казьминой высказался о действиях футболиста Андрея Аршавина и его матери. Бывшая супруга спортсмена ранее опубликовала фото письма, в котором сообщается, что до 1 марта она должна съехать вместе с детьми из квартиры матери спортсмена на улице Горной в Санкт-Петербурге. В противном случае владелица квартиры Татьяна Аршавина обратится в суд.

Как отметил 53-летний жених Алисы Казьминой, в этой квартире жить он не собирается. Мужчина вспомнил, как Аршавин кричал, что это уже не его дом и жить в квартире на Горной он уже никогда не будет. Жених журналистки заметил, что за 53 года жизни повидал многое. Но чтобы бабушка и папа писали требование на выселение детей, — такого в его практике еще не было.

Мужчина отметил, что Аршавин даже не удосужился позвонить бывшей супруге и объясниться. «Спрятался под мамину юбку и выселяет детей. Да хоть 100 домов у нее или у нас будь. Он со своей дочерью не может так поступать. Еще хуже — не со своим детьми, за которых он взял ответственность, забрал у другого папы, девочка его папой называла», — сказал новый мужчина Алисы Казьминой.

Он отметил, что ему сложно понять действия футболиста. Мужчина думает, что обида возникла из-за того, что Алиса Казьмина в свое время не простила супруга за его многочисленные измены, сообщает «Комсомольская правда».