«Папа иногда и выпивает»: Виторган объяснил, почему не разрешает дочке есть из его тарелки

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Рожденные в СССР» заявил, что не позволяет дочери Этель есть из его тарелки. Оказывается, девочка, которой нет еще и двух лет, уже завтракает, обедает и ужинает вместе с мамой и папой.

Причем Этель порой хочет что-нибудь «ухватить» из чужой тарелки. «Папа иногда и выпивает», — заявил восьмидесятилетний актер, объясняя, почему дочке не следует есть из его тарелки.

Как отметила Ирина Млодик, 58-летняя супруга Виторгана, она не сомневается, что они с мужем воспитают дочерей достойными людьми. При этом за оставшиеся годы, как она считает, они дадут девочкам больше, чем некоторые молодые родители за всю жизнь.

Также Млодик отметила, что дочек они с мужем не балуют, но всегда готовы их потискать. Эммануил Виторган добавил, что в молодости не мог уделять много времени детям, потому что много работал.

Сейчас же он готов днями и часами сидеть со своими дочками. Порой он просто смотрит, как они спят и испытывает наслаждение.

Как сказала Ирина Млодик, младшая дочь Клара очень похожа на отца. Когда она его видит, то сразу начинает улыбаться родителю.