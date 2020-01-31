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«Я чувствовала стеснение в присутствии молодых партнеров»: Зудина высказалась о «Содержанках»

Как отметила вдова Олега Табакова, ее жизненный опыт сильно отличается от других актеров, задействованных в сериале.

«Я чувствовала стеснение в присутствии молодых партнеров»: Зудина высказалась о «Содержанках»
Зудина прекрасно вписалась в "Содержанки"/http://globallookpress.com/

Вдова актера Олега Табакова, Марина Зудина, которой сейчас 54 года, заявила, что ей непросто далась работа в сериале «Содержанки». У нее даже состоялся разговор с режиссером Константином Богомоловым по этому поводу. Она объясняла, что не очень подходит на роль 45-летней женщины, своей героини в этом спектакле.

Кроме того, изображать страсть и чувства предстояло с актером, который младше ее сына Павла. При этом супруг светской львицы Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, сказал Зудиной, что она выглядит намного моложе своих лет и идеально впишется в этот проект.

«Я чувствовала стеснение в присутствии молодых партнеров. Я понимаю, что жизненный опыт людей, с которыми я работаю, значительно отличается от моего. Я встраивалась, при этом я очень веселый человек и, наверное, чтобы преодолеть свои зажимы, шутила по поводу того, что общаюсь с партнером, который чуть младше моего сына. Это сложно», — заметила Марина Зудина.

При этом она отметила, что в полном восторге от молодого поколения. У нее прекрасно складываются отношения с юными актерами. Как сказала Марина Зудина, откровенных эротических сцен с ее участием в «Содержанках» нет. Иначе бы она не согласилась участвовать в этом проекте.

Также актриса заявила, что новых отношений после смерти знаменитого супруга у нее с мужчинами нет. Она хранит воспоминания о муже. Самые трогательные моменты семейной жизни для нее — когда они всей семьей вместе с детьми лежали на большом диване и смотрели телевизор, сообщает «Вокруг ТВ».

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМарина ЗудинаОлег Табаков
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«Я чувствовала стеснение в присутствии молодых партнеров»: Зудина высказалась о «Содержанках»
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