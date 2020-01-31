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«Ты в сердце навсегда»: Панайотов в день рождения Началовой почтил память исполнительницы

Музыкант, как и некоторые жители страны, хочет, чтобы ей посмертно присвоили звание заслуженной артистки.

«Ты в сердце навсегда»: Панайотов в день рождения Началовой почтил память исполнительницы
Панайотов почтил память Началовой/http://globallookpress.com/

Близкий друг скончавшейся в марте прошлого года певицы Юлии Началовой Александр Панайотов в Instagram опубликовал фотографию исполнительницы. Как известно, звездной певице 31 января исполнилось бы 39 лет.

«Ты в сердце навсегда», — написал Александр Панайотов. Кроме того, он также напомнил, что выступает за присвоение Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно.

Ранее пиар-директор исполнительницы, Анна Исаева, говорила, что в курсе инициативы и полностью ее поддерживает. В то же время она заявила, что, к сожалению, в России пока не было прецедентов, чтобы звание заслуженного артиста вручали посмертно.

Добавим, что 31 января пройдет концерт, посвященный пятидесятилетию музыканта Дмитрия Маликова. Он исполнит композицию, которую начинал записывать вместе с Юлией Началовой.

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Тэги:

Александр ПанайотовАнна ИсаеваДмитрий МаликовЮлия Началова
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«Ты в сердце навсегда»: Панайотов в день рождения Началовой почтил память исполнительницы
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