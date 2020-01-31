«Ты в сердце навсегда»: Панайотов в день рождения Началовой почтил память исполнительницы

Музыкант, как и некоторые жители страны, хочет, чтобы ей посмертно присвоили звание заслуженной артистки.

Близкий друг скончавшейся в марте прошлого года певицы Юлии Началовой Александр Панайотов в Instagram опубликовал фотографию исполнительницы. Как известно, звездной певице 31 января исполнилось бы 39 лет.

«Ты в сердце навсегда», — написал Александр Панайотов. Кроме того, он также напомнил, что выступает за присвоение Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно.

больше по теме Пенкин будет добиваться присвоения Началовой звания заслуженной артистки Яркая исполнительница ушла из жизни в расцвете сил в марте прошлого года.

Ранее пиар-директор исполнительницы, Анна Исаева, говорила, что в курсе инициативы и полностью ее поддерживает. В то же время она заявила, что, к сожалению, в России пока не было прецедентов, чтобы звание заслуженного артиста вручали посмертно.

Добавим, что 31 января пройдет концерт, посвященный пятидесятилетию музыканта Дмитрия Маликова. Он исполнит композицию, которую начинал записывать вместе с Юлией Началовой.