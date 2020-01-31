«Ты в сердце навсегда»: Панайотов в день рождения Началовой почтил память исполнительницы

Близкий друг скончавшейся в марте прошлого года певицы Юлии Началовой Александр Панайотов в Instagram опубликовал фотографию исполнительницы. Как известно, звездной певице 31 января исполнилось бы 39 лет.
«Ты в сердце навсегда», — написал Александр Панайотов. Кроме того, он также напомнил, что выступает за присвоение Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно.
Ранее пиар-директор исполнительницы, Анна Исаева, говорила, что в курсе инициативы и полностью ее поддерживает. В то же время она заявила, что, к сожалению, в России пока не было прецедентов, чтобы звание заслуженного артиста вручали посмертно.
Добавим, что 31 января пройдет концерт, посвященный пятидесятилетию музыканта Дмитрия Маликова. Он исполнит композицию, которую начинал записывать вместе с Юлией Началовой.