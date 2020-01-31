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Владимир Кузьмин поделился снимками с венчания с бывшей супругой

После возвращения от любовницы в отношениях музыканта и Екатерины Трофимовой царит полное взаимопонимание.

Владимир Кузьмин поделился снимками с венчания с бывшей супругой
Кузьмин обвенчался с бывшей женой/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram подтвердил, что совершил обряд венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой. Правда, как он заметил это случилось не несколько дней назад. «Не тайно и не вчера», — подметил Владимир Кузьмин и опубликовал серию красивых снимков с торжества.

Одной из звезд, кто не прошел мимо радостной новости стала подруга Владимира Кузьмина певица Катя Лель. «Вау! Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!» — отметила исполнительница.

Напомним, что Владимир Кузьмин несколько лет назад развелся с Екатериной Трофимовой, которая младше его на 27 лет. Вместе они были на протяжении семнадцати лет. Он ушел от нее к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Впрочем, жизнь с любовницей не задалась. Не так давно он снова вернулся к теперь уже бывшей жене.

Любопытно, что для Светланы Карпухиной рок-музыкант сейчас снимает квартиру. Об этом осведомлена и Екатерина Трофимова. Ранее она говорила, что причиной их расставания стали не измены музыканта, как некоторые могли подумать. Всему виной некий кризис в отношениях.

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Владимир КузьминЕкатерина ТрофимоваКатя ЛельСветлана Карпухина
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Владимир Кузьмин поделился снимками с венчания с бывшей супругой
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