Харви Вайнштейн принуждал женщин к интиму, хвастаясь сексом с Шарлиз Терон и Сальмой Хайек

В суде Манхэттена состоялись очередные слушания по скандальному делу Харви Вайнштейна. 67-летнего продюсера обвиняют в десятках случаев сексуального насилия. Против бывшей голливудской знаменитости, а теперь одного из самых презираемых людей в мире, выступили более восьмидесяти женщин, включая известных актрис. На новом заседании присяжные заслушали показания свидетельницы Дон Данниг. Актриса рассказала, что когда ей было 24 года, Вайнштейн предложил ей встретиться с ним в номере Нью-Йоркского отеля. Когда она отказалась, он заявил, что успеха в Голливуде можно добиться только через постель и потребовал принять участие в групповом сексе.

«Ты никогда не добьешься успеха в шоубизнесе! Вот как работает эта индустрия! Именно так стали известными Шарлиз Терон и Сальма Хайек», — процитировала слова продюсера свидетельница.

Сальма Хайек действительно рассказала о домогательствах Вайнштейна еще в 2017 году. Но по ее словам, у них не было секса, хотя продюсер много раз пытался затащить ее в постель или уговорить сделать ему массаж. «Много лет Вайнштейн был моим монстром. Мои отказы приводили его в бешенство. Больше всего он ненавидел слово “нет”», — поделилась актриса.

Получая отказ за отказом, Вайнштейн стал манипулировать карьерой. Он пригрозил Сальме Хайек отдать главную роль в фильме «Фрида» другой актрисе, если она не добьется изменений в сценарии и не привлечет известных актеров сняться в проекте. Очевидно продюсер надеялся, что актриса не справится и согласится на его условия. Однако Хайек удалось убедить Эдварда Нортона переписать сценарий и сыграть роль в фильме. Кроме того, поучаствовать согласились Антонио Бандерас и Эшли Джадд, которая одна из первых обвинила Харви в домогательствах.

А уже во время съемок Вайнштейн потребовал, чтобы Сальма снялась обнаженной в эротической сцене с другой женщиной. По словам актрисы, эта сцена далась ей настолько тяжело, что спровоцировала нервный срыв. За роль в картине о мексиканской художнице в 2003 году Сальма Хайек была удостоена номинации на Оскар. Актриса признается, что ей было очень сложно предать огласке эту ужасную историю, одна опыт других женщин помог ей преодолеть свою трусость.

Еще одна свидетельница, модель Тэрэл Вульф рассказала, что познакомилась с Вайнштейнем в 2005 году, когда работала официанткой. Продюсер схватил ее за руку и повел вверх по лестнице. По словам девушки, она подумала, что он хочет предложить ей карьеру актрисы. Однако Вайнштейн просто стоял напротив нее и просил подождать. Когда Вульф поняла, что он мастурбирует под рубашкой, она бросила в него полотенце и убежала.

Через несколько дней с ней связался представитель продюсера и предложил встретиться с кастинг-директором для прослушивания. Но по прибытию в назначенное место модель отвезли на машине в квартиру Вайнштейна и там он ее изнасиловал. «Он схватил меня за руки, заставил лечь на кровать, а сам бросился сверху. Я сказала, что не могу, а он ответил: «Не волнуйся, мне сделали вазэктомию»», — сообщила девушка суду.

Планируется, что судебные слушания в Нью-Йорке будут длиться восемь недель. По совокупности обвинений более чем от восьмидесяти женщин, Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение. Адвокаты продюсера пытаются придерживаться версии, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. В домогательствах и насилии Вайнштейна обвинили Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и многие другие.