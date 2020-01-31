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«Я люблю своих мальчиков до смерти»: опубликовано неизвестное письмо принцессы Дианы

Трогательную записку обнародовал бывший дворецкий Дианы в связи с ситуацией вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

«Я люблю своих мальчиков до смерти»: опубликовано неизвестное письмо принцессы Дианы
ПРИНЦЕССА ДИАНА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Бывший дворецкий принцессы Дианы, 60-летний Пол Баррел опубликовал в своем Инстаграм письмо, которое мама принцев Гарри и Уильяма посвятила своим сыновьям. Британец служил лакеем у королевы Елизаветы, а после стал дворецким у Дианы и работал на нее десять лет до самой ее гибели в 1997 году. В последующие годы он часто рассказывал о жизни в королевской семье и опубликовал несколько мемуаров. Несколько дней назад Баррел выложил в соцсети сети черно-белую фотографию леди Ди и ее маленьких сыновей с приложенной к ней запиской.

«Когда Гарри, Меган и Арчи вступают в новую жизнь, я вспоминаю трогательные слова, которые принцесса Диана написала мне много лет назад. Это слова матери о безусловной любви, которые так же уместны сегодня, как и тогда, когда она писала их более 24 лет назад», — написал экс-дворецкий и процитировал слова леди Ди, написанные ее рукой: «Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность».

Ранее Пол Баррел уже выступал в защиту решения принца Гарри и Меган Маркл покинуть монаршее семейство и критиковал атмосферу в королевской семье. «Букингемский дворец – это минное поле для любого человека, который туда впервые заходит. Люди, расставляющие ловушки, были не очень добры к этой молодой девушке, пришедшей в этот новый для нее мир. Кто же захочет стать частью такой семьи?», — горячо высказался Баррел, выступая на телевидении.

На странице британца также опубликовано фото маленького принца Гарри с мамой и кусочек записки. Под архивными снимками Пол написал слова поддержки герцогам Сассекским.

«Мои мысли были с Меган и Гарри, когда они делали огромный шаг в новую жизнь. Я также думал о принцессе Диане и задавался вопросом, что бы она подумала. В глубине души я знаю, что она больше всего на свете хотела бы, чтобы Гарри и Меган были счастливы. Вчера я нашел письмо, которое принцесса написала мне много лет назад, и одна строчка выскочила из страницы. На ней от руки написано: «Я бы смотрела вперед, и смеялась, и любила, и жила». Я чувствую, что это подходящие слова, чтобы пожелать Меган, Гарри и Арчи всевозможного счастья в Канаде и за ее пределами», — написал бывший служащий принцессы Уэльской.

В своей книге Пол Баррел отрицал, что между женой принца Чарльза и сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом существовала любовная связь, которую им приписывали. Напомним, принцесса Диана погибла в страшной автокатастрофе в Париже в 1997 году. Жертвами трагедии также стали находящийся с ней в автомобиле Доди аль-Файед и его водитель Анри Пол. Причины аварии доподлинно неизвестны. По одной из версий, знаменитая пара пыталась скрыться от преследовавших их папарацци, и водитель не справился с управлением. По другой версии, ДТП было подстроено.

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Доди аль-ФайедКоролевская семьяМеган МарклПол БаррелПринц ГарриПринцесса Диана
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«Я люблю своих мальчиков до смерти»: опубликовано неизвестное письмо принцессы Дианы
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