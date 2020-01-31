«Он пытается защитить свою львицу и детеныша»: близкий друг рассказал о принце Гарри

Профессиональный игрок в поло 42-летний Начо Фигерас рассказал, что чувствует принц Гарри, покинув Великобританию. Близкий друг внука королевы Елизаветы II бросился на его защиту, сообщив журналистам, что общество должно уважать выбор Меган и Гарри.

«Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он страдает из-за всего того, что с ним случилось. И мучается от того, что люди осуждают его. Я знаю Гарри много лет, он стал невероятным человеком, которым гордилась бы его мать. Сейчас он парень, который пытается защитить свою львицу и детеныша, чего бы это ему ни стоило», — рассказал Фигерас в интервью агентству ABC News.

Напомним, что в начале года 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и будут стремиться к финансовой независимости, при этом поддерживая Ее Величество королеву. После долгих переговоров Елизавета II, поддержала решение пары, подчеркнув, что хотя она желает, чтобы ее внук с женой оставались в королевской семье, но уважает их желание стать независимыми. Было решено, что первое время герцоги Сассекские будут жить на две страны — Великобританию и Канаду.

«Гарри хочет обезопасить свою семью от травли прессы. Он отличный парень и хочет стать лучшим примером для своего сына. Тысячи людей осуждают Меган, не осознавая, что она отказалась от всего, чтобы быть рядом с любимым. Она добрая и отзывчивая, Гарри счастлив с ней – это самое главное. И я нахожу вдохновение в том, что он поступает наперекор традициям. Я люблю его, он хороший друг, и я счастлив за этот новый период в его жизни», — цитирует слова Начо Фигераса издание US Weekly.

Тем временем, жители Канады не хотят оплачивать дорогостоящую охрану герцогов Сассекских, которая обходится в миллионов фунтов стерлингов в год. Петицию против этого подписали уже 90 тысяч канадцев.

А пока общество продолжает обсуждать и осуждать Мегзит, жизнь в Букингемском дворце входит в свою колею. И младшим герцогам уже подыскали замену для участия в официальных мероприятиях вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

К слову, несмотря на критику Меган Маркл, многие считают ее поступок мужественным и вдохновляющим. Журналисты даже придумали глагол ее имени – «меганмарклить». Это означает уходить из токсичного общества, в котором тебя не ценят.