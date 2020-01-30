НОВОСТИ

Рекорд в Instagram: футболист Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков

Однако, по оценке экспертов, свыше 50 миллионов из них — боты и фейковые аккаунты.

Рекорд в Instagram: футболист Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков
ФУТБОЛИСТ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. ФОТО: WWW.IMAGEPHOTOAGENCY.IT

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в социальной сети «Инстаграм». Нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» дважды становился чемпионом Испании, трижды — чемпионом Англии и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, спортсмену пять раз вручали престижную награду — «Золотой мяч». О своем рекорде Роналду сам сообщил в «Инстаграме». Опубликовав видеонарезку из ярких моментов своей жизни, он поблагодарил поклонников за поддержку.

«Ух ты, 200 миллионов!!! Спасибо всем и каждому из вас за то, что вы каждый день делите со мной это путешествие!» — написал 34-летний футболист.

Однако вслед за поздравлениями последовали разоблачения. Британское издание The Sun, ссылаясь на исследование сервиса HypeAuditor, сообщило, что только 72,9% подписчиков Роналду — реальные люди. По данным источника, из 200 миллионов 18,7% — фейковые аккаунты, 6,4% — масс-фолловеры. А значит, 25,1% или 50,2 миллиона подписчиков — боты. Впрочем, это не сильно печалит спортсмена, ведь за один пост на своей странице в инстаграме Роналду зарабатывает 780 тысяч фунтов стерлингов. К слову, английский экс-футболист Дэвид Бекхэм с 60 млн подписчиков берет за один рекламный пост 166 тысяч фунтов стерлингов.

Кстати, на втором месте по количеству фолловеров в «Инстаграме» американская певица Ариана Гранде — у нее 173 миллиона. А певица Селена Гомес, долго бывшая лидером визуальной соцсети, сейчас занимает третье место со 167 миллионами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ариана ГрандеДэвид БекхэминстаграмКриштиану РоналдуМанчестер ЮнайтедНовости googleРеалСелена Гомес
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рекорд в Instagram: футболист Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков
Интересно?
Поделись с друзьями: