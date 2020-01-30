«Вряд ли Евгений меня помнит»: Девятова отреагировала на слухи о романе с Плющенко

Певица заверила, что ничего о романе с фигуристом не говорила, а все это выдумки СМИ.

Евгений Плющенко уже больше 10 лет живет в счастливом браке с Яной Рудковской. Влюбленные воспитывают сына Александра, который пошел по стопам отца и занялся фигурным катанием. Сам олимпийский чемпион едва находит свободное время, так как тренирует детей в собственной школе фигурного катания и устраивает ледовые шоу. Но в последнее время стали появляться слухи, что он не верен своей супруге.

Осенью в СМИ обсуждали, что Плющенко якобы живет на две семьи. Ему приписывали роман с девушкой из Санкт-Петербурга. Потом, правда, он и его жена посмеялись над сплетнями. А накануне в Сети появилось интервью, где исполнительница народных песен Марина Девятова рассказывает, что у нее были любовные отношения с фигуристом в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр. Якобы она была сильно влюблена в короля льда и даже хотела к нему приехать, когда Евгению делали операцию в Германии.

По некоторым данным, потом их отношения постепенно угасли. Сам Плющенко заверил, что ничего подобного не было. Он не стал исключать, что сталкивался с Мариной, но уверен, что дальше приветствий у них диалог не заходил. Журналисты дозвонились и до самой певицы. Но девушка и сама удивилась роману, который ей кто-то приписал.

«Вряд ли Евгений меня помнит. У нас есть с Евгением Плющенко только одна совместная фотография из Гватемалы, где мы оба принимали участие… Я там пела «Калинку» 8 раз на бис», — припомнила артистка. «Мы с Евгением действительно входили в делегацию, но больше никогда с ним не пересекались и не встречались», — добавила она.

По словам Девятовой, информация о романе с фигуристом — это чей-то «придуманный бред». Девушка даже не смогла предположить, кто это выдумал. Марина отметила, что ей такой пиар не нужен, так как у нее есть семья и дети, пишет издание «Комсомольская правда». Напомним, что певица состоит в браке с Алексеем Пигуренко. Они долго не могли завести ребенка, поэтому однажды расстались, но потом снова сошлись. А в феврале 2017 года артистка подарила супругу дочь Ульяну.