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«Программу минимум я выполнила»: Хоркина раскрыла подробности рождения сына Вани

Ребенку двукратной олимпийской чемпионки сейчас три месяца.

«Программу минимум я выполнила»: Хоркина раскрыла подробности рождения сына Вани
Хоркина три месяца назад стала мамой во второй раз/http://globallookpress.com/

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своем сыне Ване, который родился три месяца назад. Это второй ребенок звезды спортивной гимнастики. Также у нее есть сын Святослав. Ему сейчас 14 лет.

«Беременность у меня прошла в штатном режиме. Два ребенка теперь у меня. Программу минимум я выполнила. Бог меня наградил двумя прекрасными сыновьями. Беременность протекала без осложнений. Может в последний месяц были небольшие сбои. Я перестраховывалась. Самый активный период пришелся на лето: море, еда, солнышко. И в итоге вот получился Ваня», — заметила гимнастка.

Как сказала Светлана Хоркина, спустя 14 лет она снова вспомнила, что такое бессонные ночи. «Когда малыш ест твое молоко — это потрясающее чувство. Ты принесла жизнь в этот мир. Только женщина может дать жизнь. Мои дети — мое продолжение моего рода. Я думаю, что Святослав для Вани будет примером. Будет подстегивать и держать его в тонусе. Двоим в этом мире все-таки легче, чем одному», — заметила спортсменка.

При этом Светлана Хоркина сказала, что уже начала искать садик для Вани. «Сейчас у меня идет очередь. Я могу посмотреть, какой стою», — заявила гимнастка.

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«Программу минимум я выполнила»: Хоркина раскрыла подробности рождения сына Вани
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