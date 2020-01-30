«Он не был счастлив»: Наталья Лапина заявила, что была любовницей Караченцова

Николай Караченцов в последние годы жизни тяжело болел. Вскоре после автомобильной аварии у него обнаружили рак. Помогала бороться с болезнью артисту его жена Людмила Поргина. В 2018 года в канун своего 74-летия он скончался. Примечательно, что незадолго до трагедии стали появляться женщины, которые публично называли себя его любовницами. Вдова артиста всех их выводила на чистую воду.

А на днях героиней передачи «На самом деле» стала артистка театра и кино Наталья Лапина. Женщина заявила, что у нее был роман с женатым Караченцовым. «Я не хотела об этом говорить, но есть журналист, который об этом растрезвонил уже», — заявила героиня. Она объяснила, что роман с артистом у нее произошел в 1989 году. «В то время Людмила Поргина сделала мне больно в один день. Был день рождения, я тогда рассталась с Сашей Абдуловым. Он уже не жил с Ириной Алферовой. Через Абдулова я познакомилась с Караченцовым. Это все один театр», — вспомнила Лапина.

По ее словам, Поргина устроила скандал, помешав коллеге присутствовать на празднике, что до глубины обидело Наталью. Актриса утверждает, что познакомилась с Николаем Петровичем в театре «Ленсовета». Они стали общаться. По словам женщины, их любовная связь продлилась всего несколько недель. Она заверила, что встречалась с актером в своей коммуналке.

«Безумная харизма, талант — это то, во что было невозможно не влюбиться. Говорил, что проблемы с женой, что большое давление, устал, и что хочет освободиться. По Людмиле видно, что она такая властная и не очень интеллектуальная, как мне кажется», — высказалась Лапина. «Он постоянно говорил, что разводится, что не хочет больше этого брака, по той причине, что он устал, он не был счастлив. Чувствовалось, что ему чего-то не хватало в плане романтики», — добавила она.

В студии появилась и сама Поргина. Она была уверена, что Наталья лжет. «Вы так нахально перечисляете всех, Сашу Абдулова, тех, которые ушли , которые имеют детей, семью, которые внесли в искусство что-то в отличие от вас. Вы называете людей, которые не смогут с того света сказать: „Лжешь, деточка!“. Если вы говорить о любовных интригах, то вы должны понимать, с кем вы имеете дело. Николай Петрович безумно интересный интеллектуальный человек, который спал по 4 часа в сутки. И он будет на вас, легко доступную женщину, тратить время, свою энергию, свою любовь, когда у него есть такой мир интересный?», — высказалась Поргина. Артистка заявила, что у Караченцова не могло случиться такой интрижки, так как в тот год она была рядом с мужем постоянно.