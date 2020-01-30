Единственная дочь покойной Анны Самохиной родила сына

Первым мужем Анны Самохиной был ее сокурсник Александр Самохин, с которым она прожила в браке 15 лет. Актриса родила ему дочку Сашу. Потом звезда кино решила развестись. Наследница же осталась жить с отцом, так как была обижена на мать. В 2009 году у артистки обнаружили рак. Именно болезнь снова сблизила родительницу и дочку. Спустя год в 47 лет Анна скончалась.

Единственная наследница актрисы пошла по звездным стопам. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и уже снимается в кино. Девушка состоит в браке с психоаналитиком из Петербурга Антоном Зелепутиным. Они поженились в 2019 году, а на днях дочь Самохиной сообщила, что стала мамой во второй раз. В соцсети она опубликовала первое фото сына, которого назвала Иваном. В кадре видна ручка ребенка.

От прошлых отношений у Александры есть восьмилетняя дочь Ева. Поклонники поздравили девушку с пополнением в семье. «Поздравляю, Сашуля! Растите здоровыми», «Саша и Антон, поздравляю!», «Мальчик! Поздравляю!! Здоровья», «Дорогая моя!!! Поздравляю вашу семью с пополнением!», «Какое счастье», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Александру многие сравнивают с ее мамой. Она очень похожа на Анну. Однако пока девушке не удалось обрести такой же популярности, какая была у ее знаменитой родительницы.