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«Сбежали из Китая»: дочь Юдашкина привезла внуков модельера в Россию

Галина Юдашкина с детьми последние месяцы жила в Китае.

«Сбежали из Китая»: дочь Юдашкина привезла внуков модельера в Россию
Валентин Юдашкин с женой и внуками. фото: globallookpress.com/

Валентин Юдашкин со своей женой Мариной недавно отпраздновали медную свадьбу. У влюбленных есть взрослая дочь Галина, которая успела подарить им внуков. Девушка воспитывает четырехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия со своим супругом Петром Максаковым. В прошлом году она с семьей уехала жить в Китай, где ей предложили хороший контракт, поэтому модельер долго не видел наследницу и внуков.

Однако накануне Галина вернулась в Россию. Она привезла с собой и малышей. Трогательное воссоединение с близкими было запечатлено на камеру. В дом к Юдашкину сначала зашла его дочка, которая обнялась с мамой. Потом ворвался в комнату Анатолий, который сразу попал в объятия бабушки, потом свой поцелуй получил и Аркадий. супруга модельера была рада видеть внуков, а вот сам Валентин в тот момент отсутствовал.

По всей видимости, позже бабушка с дедушкой повели малышей гулять. На новом фото дети Галины позируют в пуховиках и почти одинаковых шапках с меховыми помпонами. Они улыбались, а их варежки были в снегу. «Приехали мои любимые. Радуются снегу!», — отметила Марина.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие подметили, что дети похожи на дедушку. «Классные братики!Лапушки!», «Ура!!! С приездом, как же я рада, а то последние фото в масках беспокоили…», «Сбежали из Китая», «Как хорошо, что вернулись домой. А то этот вирус в Китае», «Повезло со снегом. Вовремя приехали», — прокомментировали пост подписчики.

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«Сбежали из Китая»: дочь Юдашкина привезла внуков модельера в Россию
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