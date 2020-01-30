Казьмина под напором бойфренда удалила фото письма о выселении из квартиры Аршавина

Как отметила журналистка, этот пост был унизителен прежде всего для ее детей.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, в Instagram пояснила, почему она удалила пост с письмом о выселении из квартиры своего бывшего мужа. Напомним, что на днях девушка получила извещение, в котором говорилось, что она должна покинуть квартиру, записанную на маму спортсмена, Татьяну Ивановну. В противном случае на бывшую жену Аршавина грозились подать в суд.

Как отметила Казьмина, письмо она удалила под напором своего нового бойфренда. Он сказал, что многие увидят в этом письме другой смысл. Не все поймут, что Андрей Аршавин при помощи своей матери хочет выкинуть на улицу родную дочь Есению. Как сказала Казьмина, многие подумают, что ей обязательно надо жить в Санкт-Петербурге в квартире футболиста.

больше по теме Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным Жена футболиста надеется, что им с ребенком удастся восстановить справедливость.

Любопытно, что позже на страничке Казьминой стали появляться комментарии, которые оставил ее нынешний возлюбленный.

«Она с детьми будет жить там, где удобно и комфортно им. Не думая обо мне и не ожидая бумажек о выселении», — написал новый мужчина Казьминой.