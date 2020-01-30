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«Оказался в смертельной опасности»: блогер Давидыч рассказал подробности госпитализации

Серьезными последствиями едва не закончилось участие 39-летнего мужчины в «Последнем герое».

«Оказался в смертельной опасности»: блогер Давидыч рассказал подробности госпитализации
Блогер Эрик Давидович. Фото: Инстаграм

Госпитализированный со съемочной площадки «Последнего героя» 39-летний автоблогер Эрик Давидыч поделился подробностями случившегося. Ранее стало известно, что мужчина едва не впал в кому после сложных условий пребывания на Филиппинах — к тому моменту он и его оппоненты не ели уже 36 часов и постоянно находились на жаре.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Давидыч отметил, что обмороку предшествовало тяжелое испытание. Вернувшись на остров, где живут звезды, Эрик почувствовал, что не может стоять — состояние было схожим с алкогольным опьянением. Прибывшие на место доктора просили Китуашвили пребывать в сознании, однако он их не послушал.

«Они измерили уровень сахара, и врач понял, что я сейчас впаду в кому. Доктор бил меня по щекам, запрещал спать и твердил, что мне надо в больницу. Я же просто не послушал, сказав, что посплю и завтра с новыми силами вновь кинусь в бой. Как выяснилось позднее, в тот момент я уже не отдавал себе отчет в своих решениях и не осознавал смертельной опасности, с которой столкнулся», — отметил он.

Доктор Сергей Ковалев разъяснил, что состояние Давидыча было близко к тяжелому. Мужчину доставили в местную больницу, где провели инфузионную терапию. Медики настоятельно рекомендовали россиянину отказаться от дальнейшего участия в шоу. Какое решение принял сам Давидыч, зрители узнают 8 февраля.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

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«Оказался в смертельной опасности»: блогер Давидыч рассказал подробности госпитализации
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