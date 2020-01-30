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Помощник Сергея Соловьева не подтвердил арест счетов режиссера

Ранее в СМИ появился слух, что именно ограничения привели автора «Ассы» на больничную койку.

Помощник Сергея Соловьева не подтвердил арест счетов режиссера
Режиссер Сергей Соловьев.Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Помощник Сергея Соловьев не подтвердил появившиеся в прессе слухи об аресте счетов режиссера. Ранее Telegram-канал Mash обнародовал данные, согласно которым режиссер «Ассы» оказался в реанимации с инсультом из-за скандальной истории с деньгами.

По неподтвержденным данным, в 2009 году Соловьев придумал новый проект, который и представил на суд общественности и контролирующих ведомств. После этого Сергей якобы получил 25 миллионов рублей на реализацию проекта, но работа над ним так и не началась.

Режиссер Сергей Соловьев. Фото
Режиссер Сергей Соловьев. Фото: ЭГ / Кудрявов Борис

Позже, по слухам, старт отложили из-за внезапной болезни сына Сергея — Дмитрия Соловьева. Не дождавшись результата в виде конкретного продукта, судебные приставы арестовали счет режиссера, а также активы компании «Линии кино», которой он руководит. Кроме того, Соловьеву предписали вернуть не только выделенную сумму, но и расплатиться за просрочку в размере 9 миллионов рублей.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro помощник Соловьева подтвердить факт существования истории не смог.

«Сейчас не могу дать комментарий. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу», — кратко пояснил он и попросил обратиться не раньше 31 января.

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Тэги:

АссаСергей СоловьёвСоловьев новости
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Помощник Сергея Соловьева не подтвердил арест счетов режиссера
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