Помощник Сергея Соловьева не подтвердил арест счетов режиссера

Помощник Сергея Соловьев не подтвердил появившиеся в прессе слухи об аресте счетов режиссера. Ранее Telegram-канал Mash обнародовал данные, согласно которым режиссер «Ассы» оказался в реанимации с инсультом из-за скандальной истории с деньгами.
По неподтвержденным данным, в 2009 году Соловьев придумал новый проект, который и представил на суд общественности и контролирующих ведомств. После этого Сергей якобы получил 25 миллионов рублей на реализацию проекта, но работа над ним так и не началась.
Позже, по слухам, старт отложили из-за внезапной болезни сына Сергея — Дмитрия Соловьева. Не дождавшись результата в виде конкретного продукта, судебные приставы арестовали счет режиссера, а также активы компании «Линии кино», которой он руководит. Кроме того, Соловьеву предписали вернуть не только выделенную сумму, но и расплатиться за просрочку в размере 9 миллионов рублей.
В разговоре с порталом Teleprogramma.pro помощник Соловьева подтвердить факт существования истории не смог.
«Сейчас не могу дать комментарий. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу», — кратко пояснил он и попросил обратиться не раньше 31 января.