Девушка решила подать в суд на Disney из-за фургона в мультфильме «Вперед»

Не все в порядке в мире Микки Мауса и добрых семейных мультфильмов. Как сообщает издание THR, художница Свит Сесилия Данихер официально решила подать в суд на компанию Disney, а все из-за дизайна фургона из мультфильма Pixar «Вперед».

Как заявляет девушка, кузов автомобиля в мультфильме расписан точь-в-точь также, как ее личная машина.

Как рассказывает девушка, свой фургон она назвала Vanicorn в честь мифических существ единорогов, которые ее вдохновляют. В сентябре 2018 года к ней обратились представители компании Pixar и попросили ее автомобиль для использования в качестве элемента какого-то шоу.

Тогда девушка не отказала, но в начале лета прошлого года она с удивлением обнаружила, что фургон из нового мультфильма очень похож на ее собственный. Как сообщает Сесилия, тогда с ней связался режиссер проекта и извинился за то, что от девушки скрыли, зачем компании на самом деле понадобился ее фургон.

Однако не все так просто, ведь в договоре студии с Данихер четко прописано, что она запрещает использовать фото и видео своего автомобиля вне мероприятия. Так что у девушки вполне реальные шансы отсудить у Disney крупную сумму.