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«Была знаменитая на всю Россию артистка»: внучка Полищук высказалась о покойной бабушке

Мать актера Алексея Макарова ушла из жизни в возрасте 57 лет.

«Была знаменитая на всю Россию артистка»: внучка Полищук высказалась о покойной бабушке
Внучка Полищук высказалась о бабушке/http://globallookpress.com/

Единственная внучка актрисы Любови Полищук, девятилетняя Варвара Макарова, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своей знаменитой бабушке. Как известно, Любовь Полищук ушла из жизни в 57 лет, в 2006 году. До рождения внучки она не дожила.

«Была знаменитая на всю Россию артистка. Я знаю, что я ее внучка. Мне даже часто вслед кричат: «Смотрите, внучка Полищук идет». Я киваю головой и говорю: «Да. Это я», — заметила девочка.

Дочь актрисы Виктории Богатыревой сказала, что, конечно, помнит о своем отце, который в последнее время ее не навещает.

«Мы с ним часто раньше ходили на каток, в рестораны, в магазины. Он всегда со мной согласен был и делал все, что я попрошу», — заявила Варвара Макарова.

Девочка отметила, что сейчас ходит в воскресную школу. Там она рисует, лепит предметы из глины. Неожиданно Варвара Макарова опровергла слова своей матери, которая в этой же программе говорила, что дочь не хочет видеть отца.

«Я скучаю по папе. Папы другого у меня нет и никогда не будет. Мы давно не виделись, и я была бы рада нашей встрече», — подчеркнула внучка Любови Полищук.

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Тэги:

Алексей МакаровВарвара МакароваВиктория БогатыреваЛюбовь ПолищукПрограмма "Судьба человека"
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«Была знаменитая на всю Россию артистка»: внучка Полищук высказалась о покойной бабушке
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